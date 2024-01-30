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İran'da güvenlik güçleri ile Ensarul Furkan örgütü arasında çatışma: 1 ölü - Son Dakika
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İran'da güvenlik güçleri ile Ensarul Furkan örgütü arasında çatışma: 1 ölü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile Ensarul Furkan örgütü üyesi olduğu iddia edilen grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Sınır bölgesinde saldırılar düzenleyen örgütün Pakistan'dan giriş yaptığını öne süren İran, Pakistan yönetimini bu grupla etkin mücadele etmemekle suçluyor.

İran\'da güvenlik güçleri ile Ensarul Furkan örgütü arasında çatışma: 1 ölü
30.01.2024 - 14:21,  Güncelleme: 14:30
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile Ensarul Furkan örgütü üyesi olduğu iddia edilen grup arasındaki çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sınır Muhafızları Komutanı Ahmed Ali Guderzi, Pakistan sınırına yakın bölgede meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.

Guderzi, "Sistan-Beluçistan'a bağlı Rask ilçesinin Cekigur köyü kırsalında sınır güvenlik güçleriyle terör örgütü Ensarul Furkan arasında çıkan çatışmada 1 örgüt üyesi öldürüldü." dedi.

İran'da çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçlerine yönelik saldırılar düzenleyen Ensarul Furkan örgütü, El-Ensar ile Hizb El-Furkan adlı iki grubun birleşmesiyle 2013 yılında kuruldu. Sınır bölgesinde saldırılar düzenleyen örgütün Pakistan'dan giriş yaptığını öne süren İran, Pakistan yönetimini bu grupla etkin mücadele etmemekle suçluyor.

İran ve Pakistan, bir süre önce bölgedeki "terörist" unsurlarla mücadele gerekçesiyle karşılıklı sınır ötesi füze saldırıları düzenlemişlerdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'da güvenlik güçleri ile Ensarul Furkan örgütü arasında çatışma: 1 ölü - Son Dakika
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