İran'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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İran'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yakalandı

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde ABD ve İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen silahlı gruplarla emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde ABD ve İsrail'e bağlı olduğu öne sürülen silahlı gruplar ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İran resmi habebr ajansı IRNA, İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD ve İsrail'e bağlı olduğu iddia edilen 3 "terör" hücresinin ülkeye girişleri esnasında tespit edildiği, çıkan çatışmalarda 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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