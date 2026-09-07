İran'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yakalandı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde ABD ve İsrail'e bağlı olduğu öne sürülen silahlı gruplar ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İran resmi habebr ajansı IRNA, İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD ve İsrail'e bağlı olduğu iddia edilen 3 "terör" hücresinin ülkeye girişleri esnasında tespit edildiği, çıkan çatışmalarda 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.