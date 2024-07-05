İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başında - Son Dakika
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İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başında

İran'da bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı. Seçimlerde Muhafazakar cepheden Said Celili ve Reformist cepheden Mesut Pezeşkiyan yarışıyor. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu kullandıktan sonra halkın seçimlere katılım isteğinde artış olduğunu belirtti. Oy verme işlemi 18.00'de sona erecek ve seçim sonuçları yarın açıklanacak.

05.07.2024 15:59
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- İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başında

TAHRAN - İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

İran'da halk bugün 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin yerel saatle 08.00'de başladığı ülkede 59 binden fazla kurulan sandıkta 61 milyon 452 bin 321 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Seçimlerin ikinci turunda Muhafazakar cepheden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ile Reformist cepheden ise Türk kökenli Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan yarışıyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Hamaney, "Allah'a şükürler olsun bugün iyi bir gün. Halkın seçimlere katıldığını, sandıklara gittiği ve ülkenin geleceğini belirleme noktasında harekete geçtiği bir gün. Aldığım duyum ve bilgiler halkın ilk tura göre seçimlere katılım isteğinde artış olduğu yönünde. Eğer gerçekten böyle olursa bu sevindirici bir durum. Allah'ın izniyle milletimiz oyunu kullanacak ve en iyisini seçecektir. Seçimlerin ikinci turunda halkın seçimlere ilgisi ve katılımının normalde fazla olması beklenir. Halk katılım göstererek bu işi artık sonlandıracak ve yarın ülke yeni Cumhurbaşkanına sahip olacak" dedi.

Ülkede oy verme işlemi 18.00'de sona erecek, seçim sonuçları ise yarın açıklanacak.

İran cumhurbaşkanı hayatını kaybetmişti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı. Seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi sonucu 10 milyon 415 bin 191 oy alan Pezeşkiyan ile 9 milyon 473 bin 298 oy alan Celili'nin ikinci tura kaldığı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başında - Son Dakika

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