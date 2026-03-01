İran'da Hamaney'in Ölümü Protesto Ediliyor - Son Dakika
İran'da Hamaney'in Ölümü Protesto Ediliyor

01.03.2026 07:24
İran lideri Hamaney'in ölümü sonrası ülke genelinde ABD-İsrail karşıtı gösteriler düzenleniyor.

? İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.

İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayrak çekildi

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

