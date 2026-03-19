İran'da Hastanelere Saldırı: 20'den Fazla Zarar Gördü
İran'da Hastanelere Saldırı: 20'den Fazla Zarar Gördü

19.03.2026 11:33
ABD-İsrail saldırılarında İran'da 20 hastane ve sağlık merkezi zarar gördü, 18 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

İran Tabipler Birliği Başkanı Muhammed Reiszade, ABD-İsrail saldırılarında 28 Şubat'tan bu yana ülkede en az 20 hastane ve sağlık merkezinin zarar gördüğünü açıkladı.

İran basınına göre, Reiszade, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hasar gören hastanelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle Gandi Hastanesi'nin tamamen kullanılamaz hale geldiğini aktaran Reiszade, şu ana kadar 18 sağlık personelinin de saldırılarda hayatını kaybettiğini kaydetti.

Reiszade, saldırıların devam etmesine rağmen sağlık personelinin görevlerine özveriyle devam ettiğini vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

