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İran'da hava kirliliği yılda 27 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor - Son Dakika
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İran'da hava kirliliği yılda 27 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor

Tahran Çevre ve Şehircilik Hizmetleri Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi, ülkedeki hava kirliliğinin bir yılda 27 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Pirhadi, hava kirliliğinin artması durumunda İran'ın 8 yıllık İran-Irak Savaşı'ndan daha fazla kayıp vereceğini belirtti. Hava kirliliğinin nedenleri arasında şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmaması, nüfus yoğunluğu ve eski model araçlar ile motosikletlerin egzoz gazları yer alıyor.

İran\'da hava kirliliği yılda 27 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor
31.12.2023 - 13:37,  Güncelleme: 13:37
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Tahran Çevre ve Şehircilik Hizmetleri Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi, ülkedeki hava kirliliğinin bir yılda 27 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Pirhadi, İran'da hava kirliliğinin neden olduğu sorunlara ilişkin bilgi verdi.

Ülkede hava kirliliğini sıklıkla gündeme getirmesi nedeniyle eleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Pirhadi, "Hava kirliliğinden bir yılda, ülke genelinde 27 binden fazla, Tahran'da ise 6 bin 398 kişi hayatını kaybetti. Eğer bu artış devam ederse 8 yıl süren İran- Irak Savaşı'ndan fazla kayıp vereceğiz." dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, 8 Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin bir yılda, ülke genelinde 20 bin 800 kişinin, başkent Tahran'da ise 6 bin 400 kişinin ölümüne neden olduğunu söylemişti.

Tahran'daki hava kirliliğine, şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmaması, nüfus yoğunluğu, eski model araçlar ile yaygın kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazlarının neden olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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