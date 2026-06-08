İran'da Hava Savunma Sistemleri Aktif

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Kirmanşah kentinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Kirmanşah'ta hava savunma sistemleri devreye girdi.???????
Haberde, ülke hava sahasında "düşman" unsurlarının tespit edilmesi üzerine Kirmanşah'ta hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği ifade edildi.???????
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