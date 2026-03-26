İran'da Havalimanı ABD-İsrail Saldırısına Uğradı

İran'da Basra Körfezi'ndeki Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesindeki havalimanı ABD- İsrail saldırılarında hedef alındı.
İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, Lamerd Kaymakamı Ali Alizade konuya ilişkin açıklama yaptı.
Alizade, "ABD-İsrail saldırılarında Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı pistinin bir kısmı vuruldu." bilgisini verdi.
İranlı yetkili, olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
Öte yandan gece saatlerinde Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'da da art arda patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
