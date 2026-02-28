İran'da İsrail-ABD Saldırısı: 15 Ölü

İran'ın Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesi Kaymakamı Ali Alizadeh, kentte bir spor salonu ile iki konuta yönelik gerçekleşen İsrail-ABD saldırısında "en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini" söyledi.

İran basınına göre, Alizadeh, İsrail ve ABD'nin Fars eyaletine yönelik saldırıları hakkında bilgi verdi.

Saldırılarda bir spor salonu ile iki konutun hedef alındığını belirten Alizadeh, "en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini" ve bu sayının artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Alizadeh, saldırı sırasında çok sayıda İran vatandaşının da yaralandığını belirtti.

Ayrıca İran TV, Kum, Bülent, Elbruz ve Urumiye'den de patlama sesleri geldiğini duyurdu.