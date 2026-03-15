İran'da İsrail Bağlantılı 20 Kişi Gözaltına Alındı

15.03.2026 18:40
Urumiye'de İsrail ile irtibatlı 20 kişi, güvenlik bilgilerini ilettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran, Urumiye kentinde İsrail ile bağlantılı ve güvenlik birimlerinin bilgilerini İsrail'e gönderen 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun Batı Azerbaycan Merkez Savcılığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, kamuoyundan gelen ihbarlar ve yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda İsrail ile bağlantılı şebekelere operasyon düzenlendi.

Açıklamada, "Siyonist rejimle bağlantılı ve asker, polis ve güvenlik birimlerinin bilgilerini Siyonist düşmana gönderen paralı asker ağlarına yönelik operasyon düzenlendi ve 20 kişi yargı kararıyla yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

