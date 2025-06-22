İran'da İsrail Bağlantılı 53 Gözaltı

İran'ın Fars eyaletinde İsrail saldırıları ile bağlantılı oldukları iddia edilen 53 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Fars Eyaleti Emniyet Müdürlüğünün açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana "toplumda endişeye neden olma, insansız hava araçları ve mini dron parçaları taşıma ve bakımını yapma, hassas bölgelerin fotoğraflarını çekip bunları düşman medyaya gönderme suçlarından" 53 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca bu süreçte, çeşitli amaçlarla kullanılan 16 adet mini dron ele geçirildiği aktarıldı.