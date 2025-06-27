İran'da İsrail Saldırıları İçin Cenaze Törenleri Düzenlendi

? İran'ın birçok kentinde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için cenaze törenleri düzenlendi.

İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin birçok kentinde cenaze törenleri gerçekleştirildi.

İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımı, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren kardeşi Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı General Muhammed Kazımı ve 15 kişi için ülkenin doğusundaki Meşhed kentinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkent Tahran, Çaharmahal Bahtiyari ve Gürgan gibi ülkenin farklı yerlerinde de cenaze törenleri gerçekleştirildi.

Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyinden yapılan açıklamada, aralarında 4 çocuk, 4 kadın, nükleer bilim insanları ve komutanların olduğu hayatını kaybeden 60 kişi için yarın Tahran'da cenaze merasimi düzenleneceği duyuruldu.

Devlet televizyonu, Tahran'da düzenlenecek cenaze törenlerine katılım için yarın metroların ücretsiz olacağını aktardı.