İran'da İstihbarat Müdürü İntihar Saldırısında Hayatını Kaybetti

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında İlçe İstihbarat Müdürü Mücteba Şehidi hayatını kaybetti.
Fars Haber Ajansı'na göre, dün akşam saatlerinde, Bender Lenge'de bir polis merkezi önünde intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırıda Bender Lenge İstihbarat Müdürü Şehidi hayatını kaybederken, yardımcısı yaralandı.
Olayda saldırganın da hayatını kaybettiği kaydedildi.
Bender Lenge Kaymakamı, olaya ilişkin açıklamasında saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.
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