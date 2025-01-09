İran'da İsviçreli Casus Gözaltında İntihar Etti - Son Dakika
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İran'da İsviçreli Casus Gözaltında İntihar Etti

İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan İsviçre vatandaşı, Simnan'da intihar etti.

09.01.2025 20:47
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İran'da "casusluk suçlamasıyla" gözaltına alınan bir "İsviçre vatandaşının" Simanan eyaletindeki gözaltı merkezinde intihar ettiği bildirildi.

İran Yargı Erkine yakınlığıyla bilinen Mizan Online Haber Ajansına göre, Simnan Eyaleti Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin açılamada bulundu.

Ekberi, "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan "İsviçre vatandaşının" bugün sabah saatlerinde Simnan Cezaevindeki gözaltı merkezinde intihar ettiğini söyledi.

İsviçre vatandaşı şahsın "güvenlik birimleri tarafından casusluk suçundan" gözaltına alındığını aktaran Ekberi, "Bununla ilgili belge ve deliller de mevcut olup, dosyası soruşturuluyordu." ifadelerini kullandı

Ekberi, söz konusu İsviçre vatandaşının Simnan Cezaevinde başka biriyle gözaltında tutulduğunu, sabah saatlerinde aynı hücreyi paylaştığı kişiden kendisine yiyecek bir şeyler almasını istediğini belirtti.

İranlı yetkili, "Bu tutuklu, hücrede yalnız kaldığı zamandan istifade ederek intihar ediyor." dedi.

Hapishane görevlilerinin "İsviçre vatandaşını kurtarmak için hemen müdahale ettiğini" söyleyen Ekberi, ancak "çabaların sonuç vermediğini" aktardı.

Ekberi, şahsın bulunduğu olay mahalline dair tüm delil ve belgelerin incelendiğini, bunlara göre olayın açık bir şekilde intihar oluğunu ifade etti.

Söz konusu İsviçre vatandaşının adı ve ne zaman gözaltına alındığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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