İran\'da lastik fabrikasında çıkan yangında 83 kişi yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'da bir lastik fabrikasında çıkan yangında 83 kişi yaralandı.
Tahran'ın Şehriyar bölgesindeki İran Yasa Lastik ve Kauçuk Şirketi'nin lastik fabrikasında yangın çıktı.
Olayda can kaybı yaşanmazken itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının fabrikaya büyük zarar verdiği görüldü.
Yarı resmi İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, yangında 83 işçi hafif şekilde yaralandı.
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