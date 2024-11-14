İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Azadşehr ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, Gülistan Kızılay Başkanı Kasım Garib Abadi olaya ilişkin bilgi verdi.
Garib Abadi, "Azadşehr'deki Kelat Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı." dedi.
İranlı yetkili, yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtirken, göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İran'da Maden Göçüğü: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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