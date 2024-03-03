İran'da Mossad Ajanı İdam Edildi - Son Dakika
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İran'da Mossad Ajanı İdam Edildi

İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişi idam edildi. İsfahan'daki bir savunma sanayi tesisine saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alınan kişi, idam edildi. Kimlik bilgileri açıklanmayan kişi, aynı suçlamayla idama mahkum edilen 4 kişinin infazından bir gün sonra idam edildi.

03.03.2024 19:19  Güncelleme: 19:21
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İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'daki bir savunma sanayi tesisine 28 Ocak 2023 tarihinde saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alınan bir kişi idam edildi.

Mossad adına faaliyet gösterdiği öne sürülen söz konusu kişinin kimlik bilgilerine ilişkin detay verilmedi.

Aynı suçlamayla 18 Eylül 2023'te idama mahkum edilen 4 kişinin cezası 29 Ocak'ta infaz edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Mossad Ajanı İdam Edildi - Son Dakika

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