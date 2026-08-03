İran'da Mossad Bağlantılı 2 Kişi İdam Edildi - Son Dakika
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İran'da Mossad Bağlantılı 2 Kişi İdam Edildi

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İran, Mossad ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 2 kişiyi idam cezasına çarptırdı ve infaz etti.

İran'da, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı oldukları iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan 2 kişi idam edildi.

İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Behzad ve Puriya Safvet isimli kişilerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sırasında Mossad bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve kanallara ülkedeki askeri ve güvenlik merkezlerine ilişkin koordinat, görüntü ve bilgi aktardıkları öne sürüldü.

Açıklamada, casusluk ve İsrail'le istihbarat işbirliğinde bulunmak suçlarından idama mahkum edilen Behzad ve Safvet hakkındaki kararın İran Yüksek Mahkemesi tarafından onandığı, cezalarının ise sabah saatlerinde infaz edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Mossad Bağlantılı 2 Kişi İdam Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Mossad Bağlantılı 2 Kişi İdam Edildi - Son Dakika
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