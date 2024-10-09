İran'da Nükleer Fetva Değişikliği Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da Nükleer Fetva Değişikliği Talebi

39 milletvekili, nükleer silahı yasaklayan fetvanın değiştirilmesi için mektup sundu.

09.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclisi'nde 39 milletvekili, nükleer silahı yasaklayan fetvanın değiştirilmesini istedi.

Hamshahrionline haber sitesine göre, Meşhed Milletvekili Hasan Ali Ahlaki, konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'i uluslararası hiçbir örgütün dizginleyemediğine dikkati çeken Ahlaki, "İran'ın savunma doktrininin tekrar gözden geçirilmesini içeren mektubu 39 milletvekilinin imzasıyla İran Meclisi Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası'na sunduk." dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in fetvası uyarınca, aralarında nükleer silahın da bulunduğu kitlesel ölümlere neden olan silahların yasak olduğunu içeren savunma doktrinine işaret eden Ahlaki, Hamaney'in konuya ilişkin fetvasının mahfuz olduğunu fakat Caferi fıkhına göre, "şartların değişmesiyle fetvanın da değişebileceği"ne vurgu yaptı.

İran'ın savunma dokrini, ülke lideri Hamaney'in, aralarında "nükleer silahın" da bulunduğu kitlesel ölümlere neden olan silahların yasak olduğu fetvasını içermektedir.

Başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkeler, İran'ın nükleer silah üretme yolunda olduğunu iddia ederek, nükleer faaliyetlerine sınırlama getirme maksadıyla bir dizi ekonomik yaptırım uygulamaktadır.

İran'la gerilim yaşayan İsrail, nükleer faaliyetleri nedeniyle Tahran yönetimini eleştirirken, nükleer silaha sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milletvekili, Orta Doğu, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Nükleer Fetva Değişikliği Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
23:07 TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira’yı göreve getirdi TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:12:02. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da Nükleer Fetva Değişikliği Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.