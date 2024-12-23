İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan Kızılay Müdürü Muhammed Mehdi Seccadi olaya ilişkin bilgi verdi.
Seccadi, "Zahidan'a bağlı Sefid Abad oto yolunun 10'uncu kilometresinde, yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi olay yerinde öldü, 13 kişi de yaralandı." dedi.
İranlı yetkili olay yerine kurtarma ekibi ve ambulans araçlarının sevk edildiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İran'da Otobüs-Tanker Kazası: 9 Ölü - Son Dakika
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