İran'da Patlama: 1 Çocuk Öldü, 9 Yaralı

19.08.2025 22:31
İran'ın Loristan eyaletinde patlamamış mühimmat infilak etti, 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İran'ın Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Loristan eyaletinde hazirandaki İsrail'in saldırıları sırasında atılan patlamamış bir mühimmat Beyranşehr ilçesine bağlı bir köyde infilak etti.

Patlama sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yaralıların tamamının da çocuk ve gençlerden oluştuğu bilgisi verildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İsrail, Dünya, Çocuk, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
