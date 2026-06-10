İran'ın Sirik kenti ile Cask ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Sirik kentindeki Sirik Limanı ile Cask Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından, İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentindeki liman çevresinde ve Cask Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.
Öte yandan İran devlet televizyonu, Keşm Adası'nda patlamaların meydana geldiğini ve "düşman kuvvetlerinin" bölgeye savaş uçaklarından ateşlenen 6 füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu. ???????
Son Dakika › Güncel › İran'da Patlama Sesleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?