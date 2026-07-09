İran'da Patlama Sesleri: ABD Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İran'da Patlama Sesleri: ABD Saldırıları Devam Ediyor

09.07.2026 23:04
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İran'ın güney bölgelerinde patlama sesleri duyulurken, ABD'nin saldırıları etkisini sürdürüyor.

ABD saldırılarının devam ettiği İran'da, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.

Buna göre, Sistan ve Beluçistan'a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek'te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu.

İran devlet televizyonu, bazı haberlerin aksine, Bender Abbas, Keşm, Sirik ve Cask kentlerinde şu ana kadar herhangi bir patlamanın bildirilmediğini açıkladı.

Buşehr Valiliğinden yapılan açıklamada ise duyulan patlama sesine ilişkin araştırmanın devam ettiği, patlamanın hava savunma sisteminden mi yoksa "düşman" füzesinden mi kaynaklandığının araştırıldığını belirtti.

ABD ordusu dün İran'ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Patlama Sesleri: ABD Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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