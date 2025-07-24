İran'da Rekor Sıcaklar Su ve Elektrik Kesintilerine Yol Açtı

TAHRAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- İranlı yetkililer, ülkede etkili olan rekor düzeydeki sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanan su ve elektrik kesintilerini yönetmek amacıyla Tahran'ın da aralarında bulunduğu 22 eyalette kamu kurumlarını kapatma, dört eyaletteyse mesai saatlerini kısaltma kararı aldı.

Ülke genelinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkması ve bazı bölgelerde 50 dereceye yaklaşması çarşamba günü alınan bu kararda etkili oldu.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın İran Su Kaynakları Yönetimi verilerine dayandırdığı çarşamba günkü haberinde kararın, 22 Eylül 2024'te başlayan mevcut su yılının başından itibaren yağışların geçen yılın aynı dönemindeki uzun vadeli ortalamalara göre yüzde 40 azalarak "eşi görülmemiş" bir kuraklığa yol açmasının ardından alındığı belirtildi.

Haberde barajların doluluk oranının yüzde 44'e gerilediği, Hürmüzgan ve Fars gibi ülkenin güneyindeki eyaletlerde barajların kuruma noktasına geldiği kaydedildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, çarşamba günü yaptığı açıklamada Tahran'daki barajlara gelen su miktarında yüzde 50'lik bir düşüş kaydedildiğini ve başkentteki yağışların yüzde 41 azaldığını söyledi.

IRNA'nın bildirdiğine göre Tahran Su ve Atık Su Şirketi de perşembe gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm kamu havuzlarına ve özel havuzlara su tedarikini askıya aldığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, salı günkü kabine toplantısında geçmişteki çalışmaların krizi çözmede başarısız olduğunu belirterek "acil önlemler" alınmasını istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın yayımladığı analizde kurak bölgelerdeki sürdürülemez tarım ve sanayi projelerinin yanı sıra sübvanse edilen su fiyatlarının krizi ağırlaştıran temel faktörler olduğu belirtildi.