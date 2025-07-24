İran'da Rekor Sıcaklar Su ve Elektrik Kesintilerine Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'da Rekor Sıcaklar Su ve Elektrik Kesintilerine Yol Açtı

24.07.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da rekor sıcak hava nedeniyle 22 eyalette kamu kurumları kapatıldı, su krizine acil önlemler alındı.

TAHRAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- İranlı yetkililer, ülkede etkili olan rekor düzeydeki sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanan su ve elektrik kesintilerini yönetmek amacıyla Tahran'ın da aralarında bulunduğu 22 eyalette kamu kurumlarını kapatma, dört eyaletteyse mesai saatlerini kısaltma kararı aldı.

Ülke genelinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerine çıkması ve bazı bölgelerde 50 dereceye yaklaşması çarşamba günü alınan bu kararda etkili oldu.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın İran Su Kaynakları Yönetimi verilerine dayandırdığı çarşamba günkü haberinde kararın, 22 Eylül 2024'te başlayan mevcut su yılının başından itibaren yağışların geçen yılın aynı dönemindeki uzun vadeli ortalamalara göre yüzde 40 azalarak "eşi görülmemiş" bir kuraklığa yol açmasının ardından alındığı belirtildi.

Haberde barajların doluluk oranının yüzde 44'e gerilediği, Hürmüzgan ve Fars gibi ülkenin güneyindeki eyaletlerde barajların kuruma noktasına geldiği kaydedildi. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, çarşamba günü yaptığı açıklamada Tahran'daki barajlara gelen su miktarında yüzde 50'lik bir düşüş kaydedildiğini ve başkentteki yağışların yüzde 41 azaldığını söyledi.

IRNA'nın bildirdiğine göre Tahran Su ve Atık Su Şirketi de perşembe gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar tüm kamu havuzlarına ve özel havuzlara su tedarikini askıya aldığını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, salı günkü kabine toplantısında geçmişteki çalışmaların krizi çözmede başarısız olduğunu belirterek "acil önlemler" alınmasını istedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın yayımladığı analizde kurak bölgelerdeki sürdürülemez tarım ve sanayi projelerinin yanı sıra sübvanse edilen su fiyatlarının krizi ağırlaştıran temel faktörler olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Güncel, Enerji, Çevre, Yaşam, Dünya, Tarım, Kamu, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Rekor Sıcaklar Su ve Elektrik Kesintilerine Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
Sırbistan’da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak Sırbistan'da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike Termal şok nedir Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike! Termal şok nedir?
Altay taraftarı, ’’İstifada bir hizmettir’’ diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı Altay taraftarı, ''İstifada bir hizmettir'' diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı

13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
13:16
Küçük birikimle ev sahibi olma fırsatı Bakan Kurum detayları açıkladı
Küçük birikimle ev sahibi olma fırsatı! Bakan Kurum detayları açıkladı
11:33
Sıcaktan kaçış 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
19:54
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
19:47
Çeşme’de her gece sular kesilecek
Çeşme'de her gece sular kesilecek
19:37
İstanbullular dikkat Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
İstanbullular dikkat! Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
19:11
Galatasaray, Ederson ile anlaştı Sırada Manchester City var
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var
19:04
Arda Turan’dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler
Arda Turan'dan Beşiktaş maçı açıklaması: Mutlu olmadıkları sezonda bile zorlu takımları yendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 14:02:10. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da Rekor Sıcaklar Su ve Elektrik Kesintilerine Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.