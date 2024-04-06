İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna 4 Nisan Perşembe günü eş zamanlı düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan-Beluçistan eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısı 15'e çıktı.
Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada saldırıların ardından çıkan çatışmada 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Devlet televizyonu ise uzun süre devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden İranlı güvenlik görevlilerinin sayısının 11'e yükseldiğini, saldırganlardan 16'sının da öldürüldüğünü bildirmişti.
Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlenmişti.
İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.
Son Dakika › Güncel › İran'da Saldırılar: Ölü Sayısı 15'e Yükseldi - Son Dakika
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