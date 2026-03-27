İran'da Savaş ve Ekonomi: Esnaf Zor Durumda - Son Dakika
İran'da Savaş ve Ekonomi: Esnaf Zor Durumda

27.03.2026 14:05
İran'da süren savaş, esnafın müşteri kaybı ve artan fiyatlarla ciddi ekonomik problemler yaşatıyor.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın tetiklediği enerji krizi ve güvensizlik ortamının küresel ekonomide enflasyonist baskıları artırması beklenirken, çatışmanın taraflarından İran'ın ekonomisi bu durumdan ciddi manada etkileniyor.

Başkent Tahran'da esnaf, şehir sakinlerinin hem savaş tehlikesi hem de Nevruz Bayramı dolayısıyla farklı bölgelere gitmesi sebebiyle ciddi müşteri ve gelir kaybı yaşıyor.

Savaşın ilk haftalarında güvenlik endişeleri nedeniyle kepenk kapatan esnaf, ilerleyen günlerde dükkanlarını açsa da müşteri azlığı nedeniyle yeteri kadar gelir elde edemiyor.

Kafe işletmecisi ve aynı zamanda aşçısı olan Muhammed Abbasi, savaştan dolayı ham madde temininde sorun yaşadıklarını ve ham madde fiyatlarının arttığını belirtti.

"İşletmemize gelen müşteri sayısı azaldı"

Abbasi, "İşletmemize gelen müşteri sayısı azaldı. Personel de işe gelemiyor. Az sayıdaki müşteri de bombalama, füze veya patlama korkusuyla sokaklara çıkıyor ve buraya gelmiyor." dedi.

İşletmesini açık tutmaya çalıştığını ve hizmet faaliyetlerini asgari düzeyde de olsa sürdürdüklerini söyleyen Abbasi, "Elbette savaş bittiğinde insanlar yine eğlenmek için kafe ve restoranlara gelip vakit geçirecek." temennisinde bulundu.

Savaşın insanların hem işini hem de günlük yaşamlarını sekteye uğrattığını dile getiren Abbasi, "Huzur ve güven ortamı olduğunda müşteri sayısı da artacaktır." dedi.

"Piyasa kötü durumda. İnsanlar Tahran'dan ayrıldı ve hala dönmüş değiller"

Tahran'ın orta kesimlerinde yer alan Cumhuri Caddesi'nde büfe işleten Hüseyin Hasanpur, fiyatların her geçen gün arttığına vurgu yaparak, "Piyasa kötü durumda. Müşteri sayısı azaldı. İnsanlar Tahran'dan ayrıldı ve hala dönmüş değiller." diye konuştu.

Savaş sırasında dükkanını bir hafta süreyle kapatmak zorunda kaldığını ve memleketine döndüğünü belirten Hasanpur, "Memlekette cebimizdeki para bitti ve Tahran'a geri döndük." dedi.

Savaşın bitmesini istediğini ve bu sayede işlerin hareketleneceğini dile getiren Hasanpur, "Yöneticilerden artık barış yapmalarını istiyoruz. Barış olsun ki insanlar güvende olsun." şeklinde konuştu.

"Bayram sezonumuzu kaybettik, bu da tüm piyasayı olumsuz etkiledi"

Dükkanında tatlı ve kuruyemiş satarak geçimini sağlamaya çalışan Rıza Mehdizade, savaşın yalnızca kendi sektörünü değil tüm sektörleri etkilediğini ifade etti.

Mehdizade, "Bayram sezonumuzu kaybettik ve bu da tüm piyasayı olumsuz etkiledi." dedi.

Ürün tedarikinde sorun yaşamadıklarını belirten Mehdizade, ancak halkın alım gücünün düşmesine bağlı olarak satışlarının azaldığını söyledi.

Savaşın İran halkına dayatıldığını ve ABD ile İsrail'in, bulundukları her yeri felakete sürüklediğini vurgulayan Mehdizade, "Bu savaşı kazanacağımıza eminiz ve halkımız her koşulda sistemin ve ülkesinin yanında durmaktadır. İnşallah zafer bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Savaş ve Ekonomi: Esnaf Zor Durumda - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'da Savaş ve Ekonomi: Esnaf Zor Durumda - Son Dakika
