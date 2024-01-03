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İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırılarda can kaybı 95'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırılarda can kaybı 95'e yükseldi

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında gerçekleşen iki ayrı bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 95 olarak güncellendi. Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, mükerrer isimlerin olduğu için önceki açıklamada ölü sayısının 103 olarak verildiğini belirtti. Saldırılar, Süleymani'nin ölümünün 4. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde gerçekleşmişti.

İran\'da Süleymani\'nin mezarı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırılarda can kaybı 95\'e yükseldi
03.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 22:50
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İran, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda can kaybını 95 olarak güncelledi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Sağlık Bakanı Behram Eynullahi'nin açıklamasına dayandırdığı haberde, Kirman'daki bombalı terör saldırılarında 95 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Eynullahi, Acil Durum Merkezi yetkililerinin can kaybı listesinde mükerrer isimler olduğu için önceki duyuruda ölü sayısını 103 olarak açıkladığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

IRNA, Acil Durum Merkezinin saldırıyla ilgili son açıklamasına dayandırdığı haberinde, aralarında 6 çocuğun olduğu 103 kişinin hayatını kaybettiğini, 211 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırılarda can kaybı 95'e yükseldi - Son Dakika
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