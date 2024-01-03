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İran'da Süleymani'nin mezarının yakınında meydana gelen patlamalarda ölü sayısı arttı - Son Dakika
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İran'da Süleymani'nin mezarının yakınında meydana gelen patlamalarda ölü sayısı arttı

İran'ın Kirman eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarının yakınında meydana gelen iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Patlamalarda yaralananların sayısı ise 71'e çıktı.

İran\'da Süleymani\'nin mezarının yakınında meydana gelen patlamalarda ölü sayısı arttı
03.01.2024 - 16:18,
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İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarındaki iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e, yaralıların sayısı da 71'e yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Patlamada yaralananların sayısının da 71'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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