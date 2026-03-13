İran'da TIR şoförü füzeyle yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da TIR şoförü füzeyle yaşamını yitirdi

İran\'da TIR şoförü füzeyle yaşamını yitirdi
13.03.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağır yaralanan Hataylı şoför Hüseyin Fırat, hastanede hayatını kaybetti. Evlilik hayalleri vardı.

İRAN'da İsrail füzesinin TIR'a isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Hataylı şoför Hüseyin Fırat'ın (29), eski uzman çavuş olduğu, ilk hayali olan TIR'ı satın alıp, nakliye işine başladığı ardından da evlenmek istediği bildirildi.

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti. Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde 12 Mart'ta hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesinin memleketine getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

'HAYALLERİ VARDI'

Hüseyin Fırat'ın 5 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra işi bıraktığı, aldığı tazminatla da 4 ay önce TIR satın alarak nakliye sektörüne girdiği belirtildi. Dayısı Mehmet Saçar, yeğeni Hüseyin Fırat'ın hayalleri olduğunu belirterek, "Askeriyede görevliydi. Üniversite mezunuydu, 5 yıl görev yaptıktan sonra askeri görevinden ayrıldı. Tazminatı ile 4 ay önce TIR aldı. TIR aldıktan sonra çalışmaya başladı. Sonrasında işte bu kaza başına geldi. Evlenecekti, TIR borcunu ödedikten sonra evlenmeyi hayal ediyordu. Yeğenimin hayalleri vardı" dedi.

'HERKESE VEDA ETTİ'

Yeğeni Sude Naz Maçim (12) ise "Yükünü almak için geldiği İstanbul'da bize uğradı. Orada herkese veda etti, 'Hakkınızı helal edin' dedi, biz bunun kısacası veda olduğunu bilmiyorduk. Afganistan dönüşünde İran'da İsrail'in füzesi yüzünden yaralandı. Hayat mücadelesi verdi. Çok iyi biriydi. Önceden askeri personeldi, işini bırakıp TIR sürücülüğü yapmaya başladı. Daha sonra da evlenmeyi hayal ediyordu. Hep TIR'dan beni arardı. En çok beni severdi, kendisi çok iyi biriydi, herkes hakkını helal etsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Evlilik, Ekonomi, Olaylar, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da TIR şoförü füzeyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt: Gerçek rakam 12 bin 209
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:45:19. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'da TIR şoförü füzeyle yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.