İran\'da trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Loristan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına göre, Loristan Trafik Müdürü Muhammed Zarii, konuya ilişkin bilgi verdi.

Zarii, "Loristan'daki Hurrem Abad-Burucerd otobanında otobüs, tır ve otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı." dedi.

Kazaya aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otobüsün neden olduğunu söyleyen İranlı yetkili, yaralıların en yakın hastanelere nakledildiğini kaydetti.