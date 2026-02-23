İran\'da telefonlara gelen "ABD Başkanı eylem adamıdır" şeklindeki SMS\'in sırrı ortaya çıktı

İran'da telefon kullanıcılarına ABD Başkanı Trump hakkında gönderilen, 'Bir eylem adamıdır' mesajının, reklam amaçlı bir sistemin hacklenmesi sonucu atıldığı ortaya çıktı. Mesaj 50 bin aboneye ulaştı.

İRANLILARA "TRUMP" MESAJI GİTTİ

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.

SIRRI KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ

Reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu gönderilen SMS'de "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." ifadeleri yer alırken, kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.