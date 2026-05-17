İran'da TV'de BAE Bayrağı'na Ateş Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da TV'de BAE Bayrağı'na Ateş Açıldı

17.05.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Ufuk TV'sinde sunucu, BAE bayrağına sembolik ateş açtı. Canlı yayın dikkat çekti.

İran'da Devlet Televizyonu'na bağlı ve muhafazakar kesime yakın "Ufuk" isimli televizyon kanalında, program sunucusu elindeki uzun namlulu silah ile ekranda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağına sembolik olarak ateş açtı.

İran'da bazı televizyon kanallarında canlı yayın sırasında silah eğitimi veriliyor.

Olay Devlet Televizyonu'na bağlı ve muhafazakar kesime yakın "Ufuk" televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan bir programda yaşandı.

Üzerinde askeri üniforma bulunan bir şahsın silah eğitimi verdiği sırada, program sunucusunun, uzun namlulu silahı eline alarak led ekranda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağına sembolik olarak ateş açtığı görüldü.

Söz konusu görüntülerin canlı olarak yayınlanması dikkat çekti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da TV'de BAE Bayrağı'na Ateş Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan fotoğraf çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:06:23. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da TV'de BAE Bayrağı'na Ateş Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.