İran'da Uçuşlar Yeniden Başladı

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TAHRAN, 7 Ekim (Xinhua) -- İran Sivil Havacılık Kurumu, "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle gerçekleşen kısa bir aranın ardından ülkeye gelen ve ülkeden giden tüm uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı tarafından kurum sözcüsü Cafer Yazerlu'dan aktarılan bilgiye göre "operasyonel kısıtlamaların" kaldırılmasıyla birlikte uçuş sınırlamaları Pazar günü saat 23.00 itibarıyla kaldırıldı.

Yazerlu Pazar günü erken saatlerde "operasyonel kısıtlamalarını" gerekçe göstererek ülke içine ve dışına gerçekleştirilecek tüm uçuşların saat 21.00'den Pazartesi sabah 06.00'ya kadar iptal edileceğini söylemiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.

İptal duyurusu, İran'ın bu ayın başlarında İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından gelmiş ve güvenlik endişeleri nedeniyle Perşembe sabahına kadar uçuşlar iptal edilmişti.

Saldırıda İran, İsrail'e yaklaşık 180 füze fırlatmış ve bu eylemin Hamas lideri İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın da aralarında bulunduğu "önemli direniş figürlerinin öldürülmesine misilleme" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Tahran'ın "büyük bir hata" yaptığı ve "bunun bedelini ödeyeceği" uyarısında bulunmuştu.