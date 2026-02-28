İran'da Ulusal Kriz Yönetimi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Ulusal Kriz Yönetimi Başlatıldı

28.02.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından kriz yönetim mekanizmasını devreye aldı.

(ANKARA) - İran İçişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in bu sabah Tahran ile bazı diğer kentlere yönelik saldırılarının ardından "ulusal düzeyde kriz yönetim mekanizmasının devreye alındığını" duyurdu.

İran İçişleri Bakanlığı'nın medyada yer alan açıklamasında, saldırıların "tüm uluslararası yasaların ihlali anlamına geldiğine" ve "saldırıların ABD ve İran arasında dolaylı müzakereler sürerken gerçekleştirildiğine" işaret edildi.

Toplum düzeni ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için tüm imkanların seferber edildiği kaydedilen açıklamada, İçişleri Bakanı İskender Momeni'nin ülke genelindeki valilere daha önce iletilen talimatları hatırlattığı ve eyaletlerin durumuna ilişkin raporların ivedilikle iletilmesini istediği bildirildi. Valilere ayrıca halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kapasitenin harekete geçirilmesi talimatı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Momeni'nin talimatıyla Ulusal Kriz Yönetim Merkezi'nin oluşturulduğu, eyalet kriz yönetim birimleri ve ilgili kurumlara gerekli uyarıların iletildiği ifade edildi.

Bakanlık, vatandaşlara sakin kalma çağrısında bulunarak şehir içi ve şehirler arası seyahatlerin mevcut koşullar dikkate alınarak planlı şekilde yapılmasını istedi. Halktan ayrıca gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan, özellikle devlet televizyonu ve radyosundan takip etmeleri, söylenti ve asılsız haberlere itibar etmemeleri uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, İsrail, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Ulusal Kriz Yönetimi Başlatıldı - Son Dakika

Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı Bakan Gürlek memleketinde davul ve zurnayla karşılandı
Kahramanmaraş’ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Kahramanmaraş'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL’nin getirisi dip yaptı Mevduat faizinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi dip yaptı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 13:52:11. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da Ulusal Kriz Yönetimi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.