İran'da Uranyum Zenginleştirme Hakkı Vurgusu

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkede uranyum zenginleştirme hakkının korunması konusunda fikir birliği olduğunu belirtti.

Azizi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin bugün Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu oturumuna katılarak bir rapor sunduğunu aktardı.

İslami'nin sunduğu raporun "İran'ın güçlü ve kudretli bir şekilde ayakta durduğunu ortaya koyduğunu" aktaran Azizi, "Hepimiz, Dr. İslami ile birlikte, İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının korunması gerektiği konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.