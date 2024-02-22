İran'da Yağış Miktarı Düşerek Su Krizine Yol Açıyor - Son Dakika
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İran'da Yağış Miktarı Düşerek Su Krizine Yol Açıyor

İran\'da Yağış Miktarı Düşerek Su Krizine Yol Açıyor

İran'da son bir yılda yağış miktarının bir önceki yıla göre yüzde 34 düştüğü ve bu durumun 4 eyalette su krizine yol açtığı belirtiliyor. İran Su İşleri Kurumu Başkan Yardımcısı Alirıza Cüzkasımi, ülkedeki su krizine ilişkin bilgi verirken, bu yıl yağışların daha da azalacağını ve su sorunu yaşayan eyalet sayısının 16'ya çıkmasının beklendiğini ifade etti. Su krizi, ülkede yaşam alanının küçülmesi ile ekonomik ve sosyal çatışmaları beraberinde getiriyor.

22.02.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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İran'da son bir yılda yağış miktarının bir önceki yıla göre yüzde 34 düştüğü ve bu durumun 4 eyalette su krizine yol açtığı belirtildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Su İşleri Kurumu Başkan Yardımcısı Alirıza Cüzkasımi, Tahran'da düzenlenen atık su toplama ağlarının yeniden inşasının yerelleştirilmesi konulu bir toplantıda, ülkedeki su krizine ilişkin bilgi verdi.

Cüzkasımi, "Geçen yıl, bir önceki yıla oranla yağışlarda yüzde 34 düşüş görüldü. Bu durum 4 eyalette su krizine yol açtı." dedi.

Bu yıl yağışlar daha da azalacak

Bu yılki hava tahminlerine göre yağışların daha da azalacağına dikkati çeken Cüzkasımi, bu yaz ülkede su sorunu yaşayan eyalet sayısının 16'ya çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Cüzkasımi, söz konusu eyaletlerin hangileri olduğunu belirtmedi.

İranlı uzmanlara göre, su krizi; ülkede yaşam alanının küçülmesi ile ekonomik ve sosyal çatışmaları beraberinde getiriyor.

Ülkedeki kuraklık ve yönetimin su kaynaklarını idare etmedeki yetersizliği, son yıllarda bazı illerde protestolara yol açmıştı.

Kaynak: AA

İran, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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