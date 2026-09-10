İran'da yakıt tasarrufu için devlete ait binalar kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da yakıt tasarrufu için devlete ait binalar kapatılacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümünün kapatılacağını veya birleştirileceğini söyledi. Ülkede termik santrallere yakıt sağlanamaması nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri sürüyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, elektrik üretiminde kullanılan yakıtın tasarrufu kapsamında devlete ait konferans salonları, yüzme havuzları ve binaların büyük bölümünün kapatılacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Pezeşkiyan, İçişleri, Petrol, Enerji ile Sanayi, Maden ve Ticaret bakanlıklarından yetkililerin katıldığı Yakıt Komitesi toplantısında konuştu.

Elektrik tüketim modelinin düzeltilmesinde hükümetin öncü olması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, "Verimliliği artırmak ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla, krizin aşılması için devlete ait konferans salonlarının, yüzme havuzlarının ve binaların büyük bölümü kapatılacak veya birleştirilecek." dedi.

Pezeşkiyan, valilikler gibi kamu kurumlarının binalarında çatı tipi güneş panellerinin yaygınlaştırılmasının da gündemde olduğunu belirtti.

Mevcut yakıt ve enerji durumunun medya aracılığıyla kamuoyuna açık şekilde anlatılmasının önemini vurgulayan Pezeşkiyan, her bir vatandaşın ve üretim biriminin enerji tüketim modelinin düzeltilmesine katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, enerji yönetimi kültürünün toplumda yerleşmesi halinde yakıt yönetimi sürecinin de iyileştirilebileceğini kaydetti.

İran'da enerji sıkıntısı

İran'da son dönemde yaşanan peş peşe elektrik kesintilerinin temel nedeninin, termik santrallere yeterli yakıt sağlanamaması olduğu belirtiliyor. Ülkenin elektrik üretiminin yüzde 86'dan fazlasını karşılayan termik santrallerde doğal gaz tedarikinin geçen yıllara göre azalması, buna karşılık sıvı yakıt stoklarının da ciddi biçimde gerilemesi elektrik üretimini olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle konutlarda doğal gaz tüketiminin artmasının santrallere ayrılan gazı daha da azaltabileceği ve kış aylarında elektrik arzında daha ciddi sorunlar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Başkent Tahran'da gün aşırı??????? 2 saat elektrik kesintisi uygulanırken, bir taraftan ABD savaşının enerji üretimi ve nakil hatlarına verdiği zarar, diğer taraftan enerji üretim ve dağıtım sisteminin geliştirilememesi ülkede enerji sorununun sürmesine neden oluyor.

Kaynak: AA

Mesud Pezeşkiyan, Konferans, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da yakıt tasarrufu için devlete ait binalar kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:34:49. #.0.2#
SON DAKİKA: İran'da yakıt tasarrufu için devlete ait binalar kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement