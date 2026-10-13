İran'da yaptırımlara rağmen 6 ayda 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildi - Son Dakika
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İran'da yaptırımlara rağmen 6 ayda 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildi

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Hürmüzgan Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürü Hüseynitahti, savaş ve yaptırımlara rağmen İran'ın petrol ürünleri ihracatının durmadığını söyledi. 21 Mart'tan itibaren 6 aylık sürede 325 gemi operasyonuyla 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildi.

İran'ın Hürmüzgan Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürü Muhammed Rıza Muhammed Hüseynitahti, ABD saldırılarıyla başlayan savaş ve süregelen gerginliğin yanı sıra yoğunlaştırılan yaptırımlara rağmen, son 6 ayda ülkeden 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildiğini bildirdi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Hürmüzgan Denizcilik ve Limanlar Genel Müdürü Hüseynitahti, petrol ürünleri ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Hüseynitahti, ABD saldırılarıyla başlayan savaş ve süregelen gerginliğin yanı sıra yoğunlaştırılan yaptırımlara rağmen, ülkenin petrol ürünleri ihracatının hiçbir zaman durmadığını ve devam ettiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'na komşu Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı'ndan yapılan petrol ürünleri ihracatının da devam ettiğini aktaran Hüseynitahti, şöyle konuştu:

"(İran'da yılın ilk günü sayılan 21 Mart'tan itibaren) 6 aylık süre içerisinde 325 gemi operasyonu kaydedildi ve bu operasyonlarda 5 milyon 140 bin ton petrol ürünü ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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