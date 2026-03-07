İran'daki Saldırılarda 1.332 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İran'daki Saldırılarda 1.332 Sivil Hayatını Kaybetti

İran\'daki Saldırılarda 1.332 Sivil Hayatını Kaybetti
07.03.2026 17:16
BM Temsilcisi, ABD ve İsrail'in saldırılarında sivillerin hedef alındığını ve savaş suçları işlediğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Mart (Xinhua) -- İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD ve İsrail'in hava saldırılarında İran'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 1.332 sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin de yaralandığını söyledi.

İravani cuma günü New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran Kızılayı'nın verilerine göre saldırılarda ülke genelinde 180'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla okulun hasar gördüğünü belirtti.

İravani, İran genelinde sivilleri ve sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef alan ABD ve İsrail'in "suç işlerken hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını" ifade etti.

İran şehirlerinin ayrım gözetilmeksizin saldırıya uğradığını ve yoğun nüfuslu yerleşim alanları ve kritik sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alındığını belirten İravani, "Bu eylemler açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor" diye konuştu.

Bugüne kadar ülkedeki 13 sağlık tesisinin saldırıya uğradığını kaydeden İravani, perşembe günü Tahran ve diğer şehirlerdeki birçok sivil spor ve eğlence tesisinin kasıtlı olarak hedef alınması nedeniyle 18'den fazla kadın sporcu yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını vurguladı.

"Niyetlerinin sivilleri terörize etmek, masum insanları katletmek ve azami yıkım ve acı vermek olduğu açık" diyen İravani, ABD ve İsrail'in sadece askeri bölgeleri hedef aldıkları yönündeki söyleminin temelsiz olduğunu söyledi.

Saldırılar duruncaya kadar BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca doğal savunma hakkını kullanmaya devam edeceklerini belirten İravani, verdikleri tepkinin "yasal, gerekli ve orantılı" olduğunu ve sadece saldırganların askeri hedeflerini vurduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

