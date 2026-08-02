İran'dan ABD ile Mutabakat Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında imzalanan ancak uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşılaşılan mutabakat zaptı için "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum." dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından mutabakat zaptına ilişkin açıklamada bulundu.

Mutabakat zaptının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin desteği ile imzalandığına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Mutabakat zaptının gelecekte dış ilişkilerimizin merkezi olacağına inanıyorum. Düşmanın, yükümlülüklerine bağlı kalmasını sağlamak için çaba harcamalıyız. Mutabakat sayesinde ülkemiz ve bölgemizin güvenliği daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.