İran'dan ABD ile Müzakere Açıklaması - Son Dakika
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İran'dan ABD ile Müzakere Açıklaması

20.07.2026 12:22
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İran, ulusal çıkarlar gözetilirse ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, "Ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün." dedi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arabulucu ülkelerin İran'a bazı mesajlar ilettiğini aktaran Bekayi, "Ulusal çıkarlarımız gözetildiği takdirde ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması mümkün. ya müzakere ya savaş, ya diplomasi ya savaş ikilemi ülkemize fayda sağlamamakta. İran, bazı durumlarda savunma araçlarıyla, bazı durumlarda ise diplomasi yoluyla çıkarlarını korumakta." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin ise İran'ın boğaz üzerindeki egemenlik hakkının pazarlık konusu olmayacağını söyleyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı üzerinde, aldığımız tedbirlerle egemenlik tesis etmeye kararlıyız. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın milli güvenliğini tehdit etmek amacıyla kullanılmasına izin vermemeliyiz."

İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat metnindeki hükümlerin yoruma açık olmadığını ve ABD'nin taahhütlerini bozması için hiçbir bahane bulunmadığını söyleyen Bekayi, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin anlaşılması halinde İran'ın da üzerine düşeni yerine getirmeyeceğini daha önce dile getirdiklerini söyledi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini'nin Pakistan ziyaretine de değinen Bekayi, ziyaret kapsamında sadece iki ülke yetkililerinin katılacağı görüşmelerde ilgili bakanlıkların görev sorumluluklarıyla alakalı konuların ele alınacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD ile Müzakere Açıklaması - Son Dakika

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