İran'dan ABD Müzakerelerine Sert Yanıt

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ile yürütülen müzakere görüşmelerine ilişkin, "Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek." dedi.

Musevi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, İran'a yönelik saldırıların ve ortaya konan "mücadelenin" üzerinden 100 gün geçmesine ilişkin paylaşımını alıntılayarak, "Düşman savaş alanında elde edemediği şeyleri müzakerelerde de elde edemeyecek." mesajını yayımladı.???????

Musevi ayrıca, "İran ne teslim olur ne de kandırılır. Düşmanın vaatlerine güvenmiyoruz." dedi.