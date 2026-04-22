İran'dan ABD'nin Ateşkes Uzatma Kararına Yanıt
İran'dan ABD'nin Ateşkes Uzatma Kararına Yanıt

22.04.2026 13:27
İran Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin uzatılması durumunda gerekli adımların atılacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin tek taraflı olarak ateşkesi uzatma kararına ilişkin, "İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız." dedi.

İran'ın sahadaki gelişmeleri yakından izlediğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını dile getiren Bekayi, "İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdit ve saldırıya karşı ülkeyi korumak için hazır. Diplomasi ulusal çıkarların ve güvenliğin temin edilmesinin bir aracıdır. Bu aracı kullanmanın, İran'ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca ülkesinin, "saldırganlardan ve savaş suçlularından" hesap sorulması ve tazminat alınması için tüm fırsat ve imkanlardan faydalanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

