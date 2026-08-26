İran'dan ABD'nin Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
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İran'dan ABD'nin Yaptırımlarına Tepki

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin yaptırımlarını 'ekonomik terörizm' olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını "ekonomik terörizm operasyonu" olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve BM üyesi ülkelere konuya ilişkin mektup gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, mektubunda ABD'nin ikincil yaptırımlar ve finansal sistemden dışlama tehdidiyle bağımsız ülkeleri İran'la yasal ekonomik ilişkilerini sonlandırmaya zorladığını belirterek, bu uygulamaların BM Şartı'ndaki egemen eşitlik ve devletlerin ekonomik politikalarını özgürce belirleme ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

ABD'nin söz konusu uygulamalarının sivilleri gıda, ilaç, tıbbi ekipman ve enerji gibi temel ihtiyaçlara erişimden mahrum bırakarak "toplu cezalandırma" anlamına geldiğini dile getiren Erakçi, BM ve üye ülkelerden ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ve ikincil yaptırım tehditlerini kınamalarını istedi.

Erakçi ayrıca Guterres'ten ekonomik yaptırımların insani etkilerini ve insan hakları üzerindeki etkilerini değerlendirmesini ve belgelemeye yönelik çalışma yürütmesini talep etti.

Bakan Erakçi, ülkesinin, ABD'nin eylemlerinden kaynaklanan zararların tazmini için uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yolları kullanma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'nin Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika

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