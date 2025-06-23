İran'dan ABD Üslerine Füze Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan ABD Üslerine Füze Saldırısı

23.06.2025 22:40
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İran, Katar ve Irak'taki ABD üslerini hedef alan füze saldırısını gerçekleştirdi, hava savunma sistemi devrede.

- İran'dan Katar ve Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı

Katar: "Hava savunma sistemleri saldırıyı engelledi"

TAHRAN - İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyonunu başlattı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "Hava savunma sistemleri saldırıyı engelledi" dedi.

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine saldırı düzenledi. İran, "Ya Eba Abdillah el-Hüseyin (a.s)" parolasıyla gerçekleştirilen Beşaretü'l-Feth (Zaferin Müjdesi) Operasyonu kapsamında, Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Üssü ile Irak'taki ABD üssünü hedef aldı. Saldırı nedeniyle Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın Katar'a 10 balistik füze fırlattığı belirtilirken, saldırıda can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

"El-Udeyd Üssü güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısıyla hedef alındı"

İran Silahlı Kuvvetleri, operasyonun ardından bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Değerli İran halkı, ABD'nin zalim rejimi, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine açık bir saldırı düzenleyerek uluslararası hukuku ihlal etti. Bunun üzerine, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Karargahı'nın yönetiminde, Devrim Muhafızları Ordusu 'Ya Eba Abdillah el-Hüseyin' parolasıyla Beşaretü'l-Feth Operasyonu'nu başlattı ve Katar'daki El-Udeyd Üssü'nü güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısıyla hedef aldı. Bu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli stratejik merkezi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın karargahıdır" ifadelerine yer verildi.

Silahlı Kuvvetlerin bu kararlı adımının Beyaz Saray ve müttefiklerine net bir mesaj olduğu vurgulanan bildiride, "İran İslam Cumhuriyeti, yüce Allah'a, inançlı halkına ve köklü tarihine dayanarak, ülkesinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacaktır" denildi.

Bildiride, "İran düşmanlarına bir kez daha uyarıyoruz: Vur-kaç dönemi sona erdi. Güçlü ve halkın desteklediği İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığıyla, her yeni düşmanca saldırı, ABD'nin bölgedeki askeri gücünün hızlıca zayıflamasına, utanç verici şekilde Orta Doğu'dan çekilmesine ve İslam dünyası ile özgürlük isteyen halkların ortak hedefi olan Siyonist tehdidin ortadan kaldırılmasına yol açacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Hava savunma sistemleri saldırıyı engelledi"

Katar'dan yapılan açıklamada ise, "Katar hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediğinden ve İran füzelerini başarıyla durdurduğundan eminiz. Saldırının koşullarını açıklayan bir açıklama Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yayınlanacak" dedi.

"Bu saldırganlığa karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "İran saldırısının Katar'ın egemenliğinin, hava sahasının ve BM sözleşmesinin ihlali" olduğunu belirterek, "Katar, olarak bu bariz saldırganlığa uluslararası hukuka uygun olarak doğrudan karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Trump, Durum Odası'nda

Üst düzey ABD'li yetkili, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı'nın Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne yönelik potansiyel tehditlerden haberdar olduğunu ve bunları yakından takip ettiğini açıkladı. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda olduklarını bildirdi.

BAE hava sahasını kapattı

İran'ın Katar'a yönelik saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasını kapattı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Katar, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD Üslerine Füze Saldırısı - Son Dakika

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