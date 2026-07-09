İran'dan ABD Üslerine Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD Üslerine Füze Saldırısı

09.07.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'ye misilleme olarak Ürdün'deki üsleri 10 balistik füze ile hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füze ile hedef alındığını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ürdün'deki Azrak ABD Üssü'ne saldırı gerçekleştirildi.

Açıklamada, Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki ABD Hava Üssü'nün 10 balistik füze ile hedef alındığı bilgisi yer aldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu.

Ürdün ordusu, İran'dan Ürdün topraklarına fırlatılan 8 füzenin engellendiğini bildirmişti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve Devlet İletişim Bakanı Muhammed el-Mumeni de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, füzelere müdahale edildiğini ve etkisiz hale getirildiklerini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Ürdün, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD Üslerine Füze Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması
Çekya Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
Rusya’da dizel yakıt ihracatı yasaklandı Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı
Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti

17:23
Arjantin’e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma
Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma
16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
15:47
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 17:30:11. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan ABD Üslerine Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.