İran'dan ABD Üslerine Saldırı - Son Dakika
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İran'dan ABD Üslerine Saldırı

04.06.2026 13:26
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İran, Kuveyt'teki ABD üssüne düzenlediği saldırıda yıkım yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti.

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, İran'ın önceki gün ABD'nin Keşm Adası'na saldırılarına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerinin kullandığı Ali Al-Salem Hava Üssü'ne saldırıları sonrasında üsteki uçak sığınağının yıkıldığını ortaya koydu.

Uydu görüntüsü analiz şirketi Soar Atlas tarafından incelenen ve Airbus'a ait 3 Haziran tarihli görüntülere dayanan verilerde, en az bir İran füzesinin Kuveyt'te ABD ordusu tarafından kullanılan Ali Al-Salem hava üssünde bir uçak sığınağına isabet ettiğini gösteriyor.

Görüntülerde, pist üzerinde bulunan bir insansız hava aracı veya uçak sığınağında yıkım meydana geldiği, buna görünür yanık izleri ile yerel enkaz alanlarının eşlik ettiği ve isabet noktasının yakınlarında da çok sayıda krater görüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin önceki gün İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üssü ve ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı vurduğunu duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'de ABD güçlerini hedef alan saldırısının "başarısız olduğunu" öne sürmüştü.

Kuveyt ordusu ise İran'ın düzenlediği kamikaze dron saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminali binasında hasar oluştuğunu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İran ise ABD'nin Patriot hava savunma füzesinin Kuveyt Havaalanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD Üslerine Saldırı - Son Dakika

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