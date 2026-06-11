İran'dan ABD Üssüne Balistik Füze Saldırısı

TAHRAN, 11 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak ABD'nin Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'nü 12 balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın, Devrim Muhafızları'nın perşembe günkü açıklamasına dayandırdığı haberine göre, saldırıda üste bulunan F-35, F-15 ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra kritik önemdeki tesisler ve komuta kontrol merkezi hedef alındı.