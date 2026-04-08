İran'dan ABD'ye 10 Maddelik Teklif Uyarısı - Son Dakika
İran'dan ABD'ye 10 Maddelik Teklif Uyarısı

08.04.2026 11:59
İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad, 10 maddelik şartların kabul edilmemesi durumunda anlaşma olmayacağını belirtti.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin görüşmeyi kabul ettiği İran'ın 10 maddelik teklifinin müzakerelerde kabul edilmemesi halinde anlaşma olmayacağını söyledi.

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Yardımcısı Nikzad, katıldığı devlet televizyonundaki bir programda açıklamalarda bulundu.

ABD'nin 15 maddelik teklifine karşılık İran'ın sunduğu 10 maddelik teklifinin müzakerelerin temeli olacağını söyleyen Nikzad, "10 şart kabul edilmezse, Devrim Rehberi (Ayetullah Mücteba Hamaney) imzaya izin vermeyecek. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Devrim Rehberi'nden bu 10 şart için izin almıştır." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü kabul ettiğini belirten Nikzad, "Belirlenen şartlar arasında her türlü saldırganlığın tamamen sona ermesi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ve İran'ın kayıplarının tazmin edilmesi yer almaktadır." diye konuştu.

Nikzad, Mecliste savaş sonrası koşulları dikkate aldıklarını belirterek, "Meclis Başkanı'nın da görüşüyle ??bütçede reformlar yapılacak ve Allah'ın lütfuyla ülkeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz." dedi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad, ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin savaş öncesi duruma dönmeyeceğini ifade ederek, Boğaz'dan geçen gemilerdeki petrolden varil başına ücret almayı planladıklarını belirtti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye 10 Maddelik Teklif Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye 10 Maddelik Teklif Uyarısı - Son Dakika
