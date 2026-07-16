İran'dan ABD'ye Hürmüz Uyarısı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Hürmüz Uyarısı

16.07.2026 16:55
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İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki hukukunu tanımaması halinde boğazın kapalı kalacağını belirtti.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran hukuk sistemini kabul etmemesi durumunda, boğazın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Ekreminiya, katıldığı bir anma programında Hürmüz Boğazı ve ABD'nin müdahalelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran için ulusal bir talep haline geldiğini belirten Ekreminiya, silahlı kuvvetlerin halkın haklarından geri adım atmayacağını ifade etti.

Ekreminiya, "Eğer ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki İran hukuk sistemini kabul etmezse, boğaz kapalı kalmaya devam edecek." dedi.

ABD ile İran arasında çatışmalara neden olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin Ekreminiya, "Tereddütsüz sonuna kadar direneceğiz ve bölgedeki ABD müdahalelerini etkisiz hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin stratejisine de değinen Ekreminiya, şöyle konuştu:

"Amerikalılar, ülkenin güney kıyısındaki bazı üslerimize saldırarak bu stratejik boğazı ele geçirebileceklerini düşündüler. Oysa İran, topraklarının herhangi bir noktasından Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme yeteneğine sahiptir ve bu konu asla kıyılara ve adalara bağlı değildir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Hürmüz Uyarısı - Son Dakika

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